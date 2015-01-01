В Киеве копы поймали трех грабителей

Злоумышленники отобрали вещи у несовершеннолетнего, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация фото: unn.com.ua

В Подольском районе Киева трое злоумышленников отобрали у несовершеннолетнего парня гаджеты, грабителей

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

По данным ведомства, задержанные признались, что совершили преступление.

"В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась мать потерпевшего, рассказала, что у ее сына неизвестные отобрали два мобильных телефона и камеру", — отметили в пресс-службе.

При отработке территории района патрульные увидели трех человек, которые подпадали под описание подозреваемых. "Их задержали, у одного следственно-оперативная группа изъяла часть похищенных вещей", — подчеркнули в отделе коммуникации.

"Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Место происшествия kyiv.npu.gov.ua

Позже выяснилось, что двум из задержанных 14 и 15 лет, их отпустили под личное обязательство. Третьему грабителю 25 лет, ему предъявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве в одном из магазинов мужчина с ножом напал на продавщицу и забрал два свитера. Из столицы он сбежал в Новоград-Волынский Житомирской области и там был обезврежен.

Фото: kyiv.npu.gov.ua