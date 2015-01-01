В Киеве копы поймали трех грабителей

Злоумышленники отобрали вещи у несовершеннолетнего, отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
По данным ведомства, задержанные признались, что совершили преступление.
"В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась мать потерпевшего, рассказала, что у ее сына неизвестные отобрали два мобильных телефона и камеру", — отметили в пресс-службе.
При отработке территории района патрульные увидели трех человек, которые подпадали под описание подозреваемых. "Их задержали, у одного следственно-оперативная группа изъяла часть похищенных вещей", — подчеркнули в отделе коммуникации.
"Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что двум из задержанных 14 и 15 лет, их отпустили под личное обязательство. Третьему грабителю 25 лет, ему предъявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее в Киеве в одном из магазинов мужчина с ножом напал на продавщицу и забрал два свитера. Из столицы он сбежал в Новоград-Волынский Житомирской области и там был обезврежен.
Фото: kyiv.npu.gov.ua