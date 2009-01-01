В Киеве копы поймали трех карманниц

В Голосеевском районе столицы злоумышленницы украли у женщины мобильный.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В Голосеевском районе Киеватрех карманниц, которые украли у женщины мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло недалеко от жилого дома на ул. Большой Васильковской.

"Женщины вытащили из кармана 30-летней прохожей мобильный телефон. Однако довести свой преступный умысел до конца им помешали правоохранители", — отметили в пресс-службе.

Копы выяснили, что задержанные являются уроженками Закарпатской области, самой старшей — 31 год, а младшей — 24-е. Карманниц проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Злоумышленницам грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева убили местного жителя, мужчина умер в результате многочисленных ножевых ранений. Узнать больше о случившемся можно здесь.