В Киеве мужчину ударили по голове и отобрали сумку с деньгами

Преступление произошло в Печерском районе столицы, отметили в полиции.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в столице.
В ведомстве уточнили, что преступление произошло возле банковского отделения на Кловском спуске.
Мужчина на машине подъехал к финучреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных.
Нападавшие ударили его по голове, после чего забрали из багажника сумку с деньгами и скрылись на авто. Пострадавшего с травмой головы госпитализировали.
Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 20 марта в Святошинском районе Киева злоумышленники напали на авто частной охранной фирмы, разбили стекло и забрали из салона сумку с деньгами. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: kyiv.npu.gov.ua