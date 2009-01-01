В Киеве на мосту сгорело авто, фото с места происшествия

Причина возгорания машины пока неизвестна.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг, 17 августа, в Киеве на Южном мосту, движение в направлении левого берега Днепра было перекрыто.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети написал, что причина возгорания пока неизвестна.

"На месте бойцы ГСЧС. Огромная пробка в сторону левого берега. Объезжайте", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 10 августа недалеко от Борисполя (находится под Киевом) случилась авария с участием микроавтобуса Volkswagen, легкового авто Kia и грузовика MAN, погиб водитель первой машины, а пассажирка второй — пострадала.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua