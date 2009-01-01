В Киеве неизвестный ограбил банк — СМИ

Преступление якобы произошло сегодня днем в Голосеевском районе столицы.

Пистолет, иллюстрация фото:nr2.ru

В четверг днем, 23 февраля, в Голосеевском районе Киева неизвестный вооруженный злоумышленник ограбил

Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на сведения собственных источников.

В то же время издание уточнило, что инцидент случился на ул. Васильковская, 32.

"По предварительным данным, в помещение финучреждения зашел неизвестный и, угрожая работнику банка пистолетом, заставил отдать деньги из кассы", — отметили журналисты.

Потом преступник забрал наличку и скрылся. На вид нападавшему 50-60 лет, его ищет полиция. "По адресу, где произошло преступление, расположен офис Forward Bank", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева неизвестные напали на автомобиль прямо на выезде из территории предприятия и украли больше миллиона гривен. Узнать больше о происшествии можно здесь.