В Киеве неизвестный ограбил банк — СМИ

Преступление якобы произошло сегодня днем в Голосеевском районе столицы.
Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на сведения собственных источников.
В то же время издание уточнило, что инцидент случился на ул. Васильковская, 32.
"По предварительным данным, в помещение финучреждения зашел неизвестный и, угрожая работнику банка пистолетом, заставил отдать деньги из кассы", — отметили журналисты.
Потом преступник забрал наличку и скрылся. На вид нападавшему 50-60 лет, его ищет полиция. "По адресу, где произошло преступление, расположен офис Forward Bank", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева неизвестные напали на автомобиль прямо на выезде из территории предприятия и украли больше миллиона гривен. Узнать больше о происшествии можно здесь.