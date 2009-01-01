В Киеве под зданием суда напали на советника Авакова, опубликованы фото и видео

Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа из около сотни человек

В Киеве под зданием Высшего специализированного суда, где проходит заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого суд низшей инстанции приговорил к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий, напали на советника главы МВД Зоряна Шкиряка.

Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа из около сотни человек. После этого советника министра принялись толкать, выкрикивая: "Наконец мы до тебя добрались!", сообщает "Обозреватель".

Стоит отметить, что Шкиряк перед началом заседания заявил, что полностью поддерживает Колмогорова, считает его невиновным в данной ситуации и выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

Как сообщалось ранее, инцидент с Сергеем Колмогоровым произошел 9 сентября 2014 года. Военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Несмотря на предупредительные выстрелы, скорость машины лишь увеличивалась, после чего пограничники открыли огонь на поражение. Пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал.

В результате пограничник Сергей Колмогоров был осужден на 13 лет тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.

фото; видео: obozrevatel.com