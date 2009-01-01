В Киеве потушили пожар в недостроенном доме, фото с места происшествия

Причины возгорания пока неизвестны, никто не пострадал.

Место происшествия kyiv.dsns.gov.ua

Во вторник, 26 сентября, в Святошинском районе Киева в недостроенном доме, позже пожар ликвидировали.

Об этом говорится на сайте Главного управления ГСЧС в столице.

В ведомстве уточнили, что спасатели узнали о возгорании в 16:56, в 17:28 его ликвидировали пожарные.

"Прибыв на место вызова,... выяснили, что на территории недостроенного дома горел мусор на площади 50 кв. м с последующим распространением огня на рядом расположенный деревянный забор", — отмечается в сообщении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, причины возникновения пожара устанавливаются.

Место происшествия kyiv.dsns.gov.ua

Ранее СМИ писали, что в Святошинском районе Киева — по ул. Клавдиевская, 36 — загорелся недостроенный детский сад, во время пожара произошел взрыв. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua