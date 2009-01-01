В Киеве столкнулись три авто, есть пострадавшие: фото с места ДТП

Авария случилась на Воздухофлотском проспекте.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что участниками аварии стали ZAZ, Opel и Hyundai.
"По словам очевидцев, водитель... Hyundai нарушил ПДД, разворачиваясь через двойную сплошную, тем самым создав аварийную ситуацию. Пострадало двое: водитель Hyundai и пассажир", — отмечается в сообщении.
Ранее под Киевом — на 20 километре Житомирской трассы — столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, сильно пострадал водитель последней машины. Узнать больше о ДТП можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua