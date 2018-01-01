В Киеве тестируют "умный" троллейбус

У Кличко рассказали о возможностях супертроллейбуса.

В столице проходит тестирование "умного" троллейбуса с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Об этом сообщил в эфире радио "Киев - 98 FM" директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, пишет сайт мэра Киева.

"Троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге. Для большего комфорта во время поездки, в салоне установлена ​​система, которая контролирует температуру. Вся информация передается в онлайн-режиме в городской Дата-центра. Водитель имеет возможность связываться с диспетчером, когда это необходимо. Сейчас мы тестируем "умный" троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца", - рассказал Юрий Назаров.

Впоследствии похожими системами оснастят весь транспорт в городе.

"Конечно, у нас есть планы после этого запустить эту систему на остальном общественном наземном транспорте", - добавил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Кроме этого, с целью модернизации города, в ближайшее время планируется внедрение таких smart-технологий: введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте установление smart-остановок и smart-деревьев, с помощью которых можно подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть вкладывает значительные средства в закупку нового общественного транспорта.

"За последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Модернизировано 15 вагонов метрополитена. Мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы и общественный транспорт, и дороги в Киеве соответствовали европейскому уровню ", - сказал Кличко.

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