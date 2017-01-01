"Залезли в карман". На Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд в маршрутках

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1 / 4 На Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд (ТСН)

Перевозчики заявляют, что подняли цены на проезд из-за новой минимальной зарплаты.

На Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд ТСН

В Киевской области жители городов-спутников шокированы новыми ценами на проезд в маршрутках до столицы и готовы действовать радикально.

Некоторые пишут обращения в антимонопольный комитет, другие – намерены блокировать дорогу, сообщает Politeka.

"Подняли проезд из-за новой минимальной зарплаты — да они что, офигели там? Вот 100% на них антимонопольного комитета не хватает. Зарплату поднимают с января, люди ее получат в феврале, а цены подняли уже сейчас", "Жители Виты Почтовой хотят перекрыть движение транспорта, а также привлечь телевидение. Они надеятся, что власть их услышит и повлияет на перевозчиков. Другого пути пока не видим", — пишут жители Киевщины в соцсетях.

По словам людей, маршруточники обнаглели и просто "залезли в карман". Напомним, перевозчики заявили, что есть несколько причин подорожания. Это и увеличение минимальной заработной платы, и повышение стоимости горюче-смазочных материалов и запасных частей от 25% до 30%, и подорожание ремонтных работ на 20%.

В то же время часть боярчан объявила маршруточникам бойкот, запустив "Сервис совместных поездок. Боярское Землячество". С его помощью жители города смогут подвозить друг друга до столицы, обходясь без услуг маршрутчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подорожал проезд в маршрутках.

Фото: politeka.