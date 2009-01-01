Журналист о взрыве авто в Киеве: новая провокация российской террористической организации

"Махаури" был знаковой целью, считает Бутусов.

Последствия взрыва, иллюстрация УНИАН

Взрыв автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб(никнейм — "Тимур Махаури"), является очередной провокацией российской террористической организации.

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

В то же время он, ссылаясь на данные источников, уточнил, что в результате инцидента пострадала супруга погибшего.

"… никакие бандиты не применяют для разборок радиоуправляемые мины и направленный взрыв, в результате которого погиб только сам "Тимур" (жена, сидевшая рядом, тяжело ранена). Это сложно", — отметил аналитик.

По его словам, "мины применяют те, кто не хочет оставлять отпечатков, кто хочет убивать наверняка и без контакта с жертвой". "Кто хочет обеспечить резонанс, привлечь к убийству внимание. Зачем взрывать человека, который передвигается без охраны, до которого не сложно добраться более простыми методами, а не искать каких-то квалифицированных подрывников? Нет, бандитам это не нужно", — добавил Бутусов.

"Судя по почерку, убийство "Махаури" — это очередная операция российской террористической организации в Киеве. Почерк — аналогичный убийству полковника, начальника управления спецрезерва ГУР МО Максима Шаповала, полковника контрразведки Александра Хараберюша и убийству журналиста Павла Шеремета", — подчеркнул журналист.

"Махаури" был знаковой целью — участник четырех войн против России, участник антироссийского подполья", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. В МВД говорили, что, возможно, в машине сработало взрывное устройство.