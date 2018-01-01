Астрологи назвали знаки зодиака, которые часто изменяют

Звезды могут помочь в выборе будущего супруга.

Астрологи выделили знаки среди мужчин и женщин, которые из-за своей страсти к приключениям меньше других предназначены для долгого счастливого брака и уютных семейных отношений.

Мужчины

- гурман, обожающий музыку, произведения искусства, природу и общество красивых женщин. Он чрезвычайно восприимчив к чувственным ощущениям. Он может быть превосходным любовником и наихудшим вариантом для мужа. Надо знать несколько секретов, чтобы соблазнить мужчину-Стрельца – или чтобы обходить его стороной. Молодость, красота и прелести женщин полностью захватывают его, доставляя ему разнообразные ощущения. Он естественно стремится к физическому контакту, а если контакт не удается, то не слишком близко принимает это к сердцу.

Для противоположного пола он может быть очаровательным другом, откровенным и прямолинейным, но не удивляйтесь, если в один прекрасный момент он посчитает, что дружбу сексом не испортить, и попытается затянуть вас в постель. Привлекательные внешне Стрельцы очень часто оказываются пылкими и страстными партнерами, что оценят очень многие, поэтому в сексуальном плане с ними совместимы многие знаки зодиака, но некоторым из них семейных отношений со Стрельцами желательно избегать. Погасить их страсть могуть заставить только дети и абсолютное внимание и забота второй половинки.

Максимальная несовместимость: Дева, Овен, Лев

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Длясекс является почти навязчивой идеей, основанной на эротической неудовлетворенности, которая не зависит от количества партнеров. У него не возникают так называемые "мужские проблемы". Его потенциальные возможности в области секса велики, но шансы их направить в конструктивное семейное русло значительно ниже. Чаще всего Весы – охотник за яркой добычей, который видит в женщине лишь сексуальный объект. Немногие женщины способны мириться с таким отношением к себе, поэтому он должен быть осторожен в выборе партнерши.

Представители данного знака чаще всего не могут или не желают связывать себя крепкими союзами – их природная неконфликтность и спокойная самоуверенность нередко сменяется состоянием отчаяния или испуга от рутинных отношений. Если отношения в браке запустить, то чувства Весов начинают угасать, после чего они ищут успокоения и подтверждения своей самодостаточности на стороне. Надо знать парочку секретов, чтобы соблазнить мужчину-Весы: по сравнению с другими знаками Зодиака мужчина–Весы более примитивен в сексуальных отношениях, но при этом его количественные постельные победы просто поразительны!

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Максимальная несовместимость: Рыбы, Лев, Рак

очень высоко ценит женщину, а особое удовлетворение получает от любовных приключений, содержащих в себе интригу, для них отношения являются прежде всего игрой. Супруга этого знака зодиака вынуждена будет постоянно создавать вокруг своего мужа атмосферу интриги и приключения – как только Овну становится скучно с партнером, он начинает поиск нового. Он часто подвержен необоснованному беспокойству но поводу своих сексуальных возможностей и, очевидно, поэтому берет на себя роль целителя женских сексуально-невротических расстройств.

В любви его гораздо меньше радует добыча, чем само ее завоевание. Мечтательная натура, он обожает словесный эротизм, любит склонять, убеждать и сознательно возбуждать, что тешит его тщеславие. Его особенно возбуждают несмелые и неуверенные в себе женщины. В благоприятных условиях он может быть превосходным любовником. При этом может одновременно иметь нескольких женщин. Он не подвержен длительным увлечениям. Большинство родившихся под этим знаком, склонны к культу вещей, снобизму и внешнему лоску.

Обычно Овен-мужчина общителен, доброжелателен и любим окружающими. Чаще всего крепкие союзы с этим знаком зодиака удается создать Весам и Водолеям.

Максимальная несовместимость: Скорпион, Близнецы

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Женщины

Не имеет смысла обожать, преследовать или соблазнять- она сама избирает себе партнера и только с ним проявляет глубину своих чувств. Женщины этого знака зодиака являются полной противоположностью мужчин-Тельцов, которые обычно являются хорошими семьянинами.

Женщины-Тельцы с посторонними мужчинами холодны, строптивы, а нередко и пренебрежительны. Однако даже состоя в брачных отношениях они нередко капризны и требовательны. Обычно женщины этого знака считают свое поведение последовательным и рассудительным, но на деле они ветрены и непостоянны, общение с ними требует большого терпения, а для своих ошибок Тельцы находят массу оправданий.

Тельцы женского пола совершенно очаровательны и милы, поэтому недостатка внимания они никогда не испытывают, даже в солидном возрасте. Одновременные любовные связи с несколькими мужчинами характерны для этого знака. Легко влюбляясь, Тельцы также легко остывают по отношению Нуждаясь в многочисленности партнеров, женщина-Телец цепко держится за каждого из них, и в состоянии дать им великое богатство сладострастных наслаждений. Сексом она любит заниматься долго, в атмосфере полной раскрепощенности, наслаждаясь им в полной мере. Примитивный секс ее не интересует.

Максимальная несовместимость: Козерог, Лев, Телец

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– самый притягательный и эротически ненасытный знак зодиака. Женщина–Скорпион обожает секс, он является ее культом. Стоит отметить, что этические и социальные нормы, в случае серьезного к ним отношения, не дают Скорпиону возможности полностью удовлетворить свои потребности, а длительное воздержание приносит ей глубокие душевные и физические страдания. Впрочем, чаще всего такими вопросами женщина-Скорпион не мучается, полностью погружаясь в мир любви, получая огромное удовольствие не только от самих отношений, но даже от внимания противоположного пола.

Строго говоря, из этого знака зодиака получаются худшие жены. Скорпион обладает неистощимой жизненной энергией, которую она в состоянии направлять на разные цели. Гордится своим телом, заботится о нем и сохраняет в хорошей форме. Мужчины, которые ищут в постели раскрепощённости и наслаждения, находят его именно с женщиной–Скорпионом. Она может быть хорошим партнером только для мужчин, обладающих определенной нравственной и сексуальной свободой – но именно партнером. Идеальным же супругом для Скорпиона станет тот, кто будет готов мириться с капризным характером – вместе с таким же безумным супругом, как сама Скорпион, она не уживается и превращает острые поначалу отношения в череду скандалов и истерик.

При этом женщина-Скорпион своему мужчине может быть верна по–своему: любить его, ценить, оберегать и заботиться. Она в состоянии отделить секс от любви, что отличает ее от большинства женщин, и умеет быть благодарной. Такие женщины не бросают своих спутников жизни в трудную минуту. Но до самой старости ее темперамент не ослабевает. Особо женщин-Скорпионов желательно сторониться мужчинам-Тельцам, которые по своей природе отличные семьянины, а также Овнам, которые настолько же зависимы от эротических переживаний, как и сами Скорпионы.

Максимальная несовместимость: Телец, Козерог, Водолей, Овен

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Любознательность, жажда впечатлений и жизнерадостность характерны для. Она сладострастна, любит сенсацию и смену впечатлений. Она стремится удовлетворить только себя, используя партнера лишь как инструмент своей сексуальной игры. Она уравновешенна, общительна, а чувственные ощущения - такие как вкус, запах, изображение, звук - доставляют ей особое удовольствие.

Превыше всего она любит свое тело, ее сексуальные возможности огромны й практически не ограничены с точки зрения как количества, так и качества. Любовь к перемене ощущений обозначена широтой эротического возбуждения. Секс привлекает ее в такой же степени, как и ее сестру-Скорпиона, они любят использовать противоположный пол в своих многочисленных любовных интригах. К тому же женщинам-Стрельцам глубоко плевать на чувства других людей, поэтому если она выйдет замуж за мужчину со слабым или средним темпераментом, то ее ждет развод, невроз или бесконечная полоса внебрачных приключений. При этом своим партнерам измен не прощают.

Стрельцам очень редко удается полностью раскрыться и создать в отношениях атмосферу полного доверия и понимания. Только при таком благоприятном стечении обстоятельств в замужестве хранит верность супругу. Без него внебрачные почти гарантированны. Секс в ее исполнении является превосходной мистерией и спектаклем. Дети для них — продолжение любви. Для этого знака лучше всего подойдут не слишком ревнивые и готовые к компромиссам Водолеи.

Максимальная несовместимость: Близнецы, Весы, Рыбы

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