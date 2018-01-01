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Больше функций и возможностей: Apple презентовала новую операционную систему

Вчера, 22:21

В iPhone появится режим молчания — "время, в которое нельзя беспокоить".

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Apple презентовала новую операционную систему Reuters
Компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 12.

Во время презентации на конференции разработчиков WWDC 2018 был презентован групповой видеочат FaceTime. При этом можно будет увеличить камеру любого участника беседы — например, того, кто сейчас говорит речь. Все картинки активны.

Кроме того, в iPhone появится режим молчания — "время, в которое нельзя беспокоить". Уведомления приходить не будут. Например, ночью. Или на важном совещании.

В iOS встроили также создание аватаров — так назывпемые "мимодзи" или "ямодзи".

Айфон научится считать, сколько вы его используете. Чтобы вы совсем уж не "залипали" в гаджет. Можно будет даже установить лимит использования телефона.

Напомним, ранее сообщалось, что скоро Apple выпустит сразу три смартфона.

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Теги:  
Apple, iOS 12, iPhone
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