Больше функций и возможностей: Apple презентовала новую операционную систему

В iPhone появится режим молчания — "время, в которое нельзя беспокоить".
Во время презентации на конференции разработчиков WWDC 2018 был презентован групповой видеочат FaceTime. При этом можно будет увеличить камеру любого участника беседы — например, того, кто сейчас говорит речь. Все картинки активны.
Кроме того, в iPhone появится режим молчания — "время, в которое нельзя беспокоить". Уведомления приходить не будут. Например, ночью. Или на важном совещании.
В iOS встроили также создание аватаров — так назывпемые "мимодзи" или "ямодзи".
Айфон научится считать, сколько вы его используете. Чтобы вы совсем уж не "залипали" в гаджет. Можно будет даже установить лимит использования телефона.
Напомним, ранее сообщалось, что скоро Apple выпустит сразу три смартфона.
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