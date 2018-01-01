Facebook запатентовала систему, способную тайно следить за телевизорами людей

Система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей.

Facebook сможет подслушать, что люди смотрят по ТВ Reuters

Компания Facebook запатентовала систему, способную удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне.

Это может понадобиться для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору, пишет The Guardian.

Как говорится в патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

Это похоже на Shszam для телевидения, но в этом случае люди не будут даже знать, что система включилась. Согласно патенту, система также будет определять пол и возраст зрителей у телевизора.

Потенциально Facebook может предложить эту информацию телекомпаниям в качестве точной статистики для их шоу и рекламы. Кроме того, на основе данных можно завести на каждого пользователя индивидуальный профиль для повышения эффективности таргетинговой рекламы.

Юристы считают, что внедрение такой системы стало бы вторжением в дома пользователей. Кроме того, она подслушивала бы и записывала частные разговоры без ведома людей. А это все нарушение закона.

В свою очередь, в Facebook заверили, что не собираются воплощать запатентованную систему. По словам директора по интеллектуальной собственности Аллена Ло, социальная сеть зарегистрировала ее для того, чтобы не позволить никому что-то подобное построить.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook испытала лазерную пушку, "стреляющую" интернетом.

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