Исследователи выяснили, что вегетарианские продукты таят опасность

По мнению специалистов, такая пища является чрезмерно жирной.

Диетологи советуют обращать на вегетарианскую пищу особое внимание Instagram

Соевые мясные продукты являются гораздо более калорийными в сравнении с традиционным мясом.

Например, бекон из сои содержит 309 калорий на 100 грамм, его мясной аналог - 233 калории на 100 грамм. Об этом сообщает The Deccan Chronicle.

По мнению ученых, вегетарианцам нужно особо тщательно подходить к выбору продуктов для своего ежедневного рациона, поскольку любой технологически созданный продукт может содержать массу вредных веществ. Отказавшись от мяса, убеждены специалисты, можно нанести организму вред чрезмерным употреблением в составе различных блюд сахара, соли и жира.

Исследователи подчеркивают, что отказ от белковой пищи может повлиять на развитие интеллекта человека. В частности, речь идет об исключении из рациона молочных продуктов. Ученые настаивают, для развития интеллекта необходим йод, который организм получает из молока и основанных на нем продуктах.

Как ранее сообщалось, ученый Эндрю Стоукс и его коллеги из Бостонского университета в результате исследований выяснили, что при повышении индекса массы тела значительно возрастает риск преждевременной смерти.