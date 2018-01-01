Астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Самыми мстительными являются три знака Зодиака

Самыми мстительными из 12 знаков Зодиака являются два водных — Рыбы и Скорпион, а также один земной — Телец.

Людям, родившимся под этими знаками, чаще всего приписывают отсутствие способности прощать, сообщает "Обозреватель".

Издание отметило, что Рыбы могут спокойно продумывать план мести, пока оппоненты уверены, что спор или конфликт завершились мирно. Они способны припомнить кому-либо старые грешки через много лет в самый неожиданный момент.

Тельцы совсем не умеют контролировать свой гнев, из-за чего наживают себе врагов. Рожденные под этим знаком люди сразу прямо объявляют войну и хотят честно "сражаться". Даже самые близкие друзья не могут остановить их и заставить успокоиться.

Скорпионы жестоки и просто невыносимы в своей злости, они будут использовать все методы, в частности, скандалы, сплетни, интриги, чтобы досадить противнику. Действенный способ защиты от них — натравка на других таких же скандальных людей.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

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