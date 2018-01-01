Названы самые неприятные знаки Зодиака

Козерог, Скорпион и Лев - самые неприятные для общения люди.

Козерог - самый негативный знак для общения

Астрологи назвали знаки Зодиака, после общения с которыми остается неприятные осадок, плохое настроение и даже ухудшение самочувствия.

Самыми неприятными для коммуникации людьми названы Козероги. Им нравится, когда у вас что-то не получается, а любой спор словно заряжает энергией. Козероги часто могут оказаться "вампирами", потому хорошенько подумайте перед тем, как сближаться с ними. Также Козероги с легкостью переходят на повышенные тона и личности во время споров, что портит настроение собеседнику. Выход - всегда ставить Козерогов на место, но спокойно, не показывая свое раздражение.

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На втором месте - Скорпион. О скандальности Скорпионов ходят легенды. Что-то правда, что-то нет, но лучше не попадать под их плохое настроение или мстительные злодеяния. Скорпионы любят похвалу, а за критику могут вывалить на вас "тонны негатива". Для того, что обезопасить себя, изучите Скорпиона и попробуйте вычислить, на что представитель этого знака остро реагирует. Если обходить неприятные для Скорпиона темы, может получиться вполне терпимое взаимодействие.

"Бронзу" неприятного знака получает Лев. Самовлюбленность Львов иногда превращает их в весьма неприятных людей. Ради своего удовольствия и повышения самомнения они могут нанести вред даже близким и друзьям. Если Лев не в духе, лучше не трогать, иначе весь негатив перейдет на вас. Защитить себя можно при помощи ответной критики. Львы могут прислушаться, если их эгоизм еще не достиг "критических размеров". Для подобного общения понадобится много сил и нервов, так что не расстраивайтесь, если после разговоров со Львами чувствуете себя выжатым лимоном.

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Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака живут дольше всего. Самыми "живучими" оказались Тельцы, а самая короткая жизнь – у Скорпионов.

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