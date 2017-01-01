Потерянный во Вселенной. NASA нашли спутник спустя 13 лет

Космический аппарат был запущен еще в 2000 году.
Он был запущен для получения первых комплексных изображений атмосферной плазмы, сообщает NASA на официальном сайте.
Первую задачу космический аппарат совершил в 2002 году, а с 2005 года не выходил на связь с Землей. Ученые надеялись увидеть его после затмения в 2007 году, но безрезультатно. Обнаружил IMAGE в январе нынешнего года астроном-любитель во время наблюдений за ночным небом.
Ученые NASA на протяжении нескольких недель не могли подтвердить факт появления в поле зрения спутника IMAGE, поскольку данный тип оборудования и операционной системы уже давно не используется космическим агентством.
Точные телеметрические данные удалось собрать Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. Сейчас в NASA анализируют данные. Эта работа позволит получить информацию о состоянии аппарата, а также систематизировать собранные спутником за многие годы факты.
Напомним, ранее камеры Curiosity космического агентства зафиксировали на планете Марс загадочные структуры, которые могут иметь биологическое происхождение.