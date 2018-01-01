Психолог объяснила, почему детей нельзя заставлять доедать

Последствия зацикленности на еде чересчур опасны, подчеркнула эксперт.

Детей нельзя заставлять доедать, переедание приводит к тому, что ребенок становится пищевым наркоманом, отметила психолог english.nesebarinfo.com

Психолог Наталья Холоденко утверждает, что детей нельзя заставлять доедать, когда ребенка заталкивают едой, он привыкает чувствовать себя принужденным к чему-либо в жизни, "это психология раба".

Украинское общество — жертвы страха голода, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"Уже четвертое поколение людей повторяет своим детям: "Пока не доешь, не выйдешь из-за стола", "Съешь все до последнего кусочка", "Чтобы тарелка была чистой"... Это уже трагедия формирования пищевой зависимости!", — отметила Холоденко.

По ее словам, "мы морально насилуем в базовых потребностях самых любимых людей". "Да, пусть они не доедают! Научите их выбрасывать, не сожалея. И они начнут чувствовать, сколько нужно, и не станут просить лишнее", — подчеркнула психолог.

"Еда… стала слишком важной, а последствия зацикленности на ней чересчур опасны… Спрашивайте: "Что ты хочешь съесть?", "Сколько ложечек каши тебе класть в тарелку?". Говорите: "Можно не доесть — птички доедят", "Если тебе невкусно, расскажи маме об этом", — добавила эксперт.

"Переедание приводит к тому, что ребенок перестает чувствовать насыщение и становится пищевым наркоманом, который решает все эмоциональные проблемы заеданием, курением, алкоголем…", — говорится в сообщении.

Ранее Наталья Холоденко говорила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо.

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