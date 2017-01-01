Секретная миссия. SpaceX запустила ракету с космическим аппаратом для правительства США, видео

Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал.

SpaceX запустила в космос еще одну ракету Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье вечером, 7 января, в американском штате Флорида с мыса Канаверал космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение держится в секрете.

Аппарат был построен для правительства США, ведомство-заказчик держится в секрете, пишет "Радио Свобода".

"Аэрокосмическая и оборонная компания Northtrop Grumman признала, что является производителем груза, но отказалась сообщать детали", — говорится в статье.

Напомним, запуск Zuma в космос был запланирован на ноябрь 2017-да, однако несколько раз откладывался. В декабре прошлого года SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками.