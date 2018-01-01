Ученые рассказали, чем опасен недосып для детей и подростков

В иссследовании были использованы даннные более 75 тысяч человек.

РИА Новости

Группа британских исследователей обнаружили прямую взаимосвязь между недосыпом детей и подростков и последующим развитием у них ожирения.

Соответствующее сообщение было опубликованно в специализированном издании Sleep.

По словам одного из руководителей проекта Мишеля Миллера (Уорикский университет), всего были обработаны данные от 42 предыдущих работ, охвативших в сумме более 75 тысяч человек.

Исследователи разделили их на две категории, определив тех, кто спал достато, и тех, кто не досыпал. Граница между ними определялась в соответствии с рекомендациями американского Национального фонда сна (National Sleep Foundation).

Затем ученые оцениивали продолжительность сна за трехлетний период и сопоставляли данные с индексом массы тела (BMI) в период зрелости. Именно тогда и стало понятно, что, независимо от возраста, в котором проводились наблюдения сна, недосыпавшие дети и подростки впоследствии на 58% чаще набирали лишни вес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США медики нашли связь между путешествиям и лишним весом.