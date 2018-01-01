Ученые составили топ-5 продуктов, наполненных опасными для людей химикатами

По мнению исследователей, даже самые приятные на вид фрукты или овощи, несут в себе серьезную опасность.

Около 70% популярных продуктов питания, выращенных аграриями, содержат множество пестицидов и прочих опасных для здоровья химикатов.

Журналисты американского Science channel опросили ученых и составил топ-5 фруктов, овощей, зелени, в которых пестицидов насчитывается больше всего, сообщает "ТСН".

1) Клубника. Данная ягода растет крайне невысоко, потому и собирает все пестициды, которые остались после распыливания.

2) Шпинат. Способен накапливать пестицидов в два раза больше собственной массы.

3) Нектарин. Чтобы фрукт сохранял сочность и как можно дольше хранился, фермемы его нещадно обрабатывают агрохимикатами.

4) Яблоко. Около 80% яблок по всему миру выращивается с помощью химикатов. Причем большая часть из них концентрируется в шкурке фрукта.

5) Виноград. Каждая виноградная ягода в грозди способна накапливать сразу пять различных пестицидов.

Для того, чтобы минимизировать вред организму от пестицидов, ученые строго рекомендуют мыть овощи, фрукты и зелень под проточной водой, снимать шкурку с яблок и нектаринов либо же вовсе стараться покупать экологически чистые продукты.

Напомним, ранее ученые рассказали о пользе острых продуктов питания.