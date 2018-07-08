Эксперт назвал "суперход" для быстрого попадания Украины в НАТО

Аналитик уточнил, что для его реализации необходимо согласие западных партнеров.

Эксперт уточнил, что для вступления в НАТО нужно выяснить территориальные претензии УНИАН

Глава украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что Украина может быстро вступить в Североатлантический Альянс , если будет более тесно сотрудничать со странами Запада.

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать", - сказал он в интервью "Апострофу".

По его словам, "суперходом" будет размещение на территории Украины базы ПРО США, а также нескольких дивизионов Patriot. Он добавил, что на Украине согласились бы на "заслон" из подразделений НАТО на границе. По мнению Бадрака, в этом случае жители страны будут чувствовать себя "более защищенными".

Впрочем, подчеркнул эксперт, Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока не разрешит существующие территориальные проблемы.

Напомним, заседание комиссии Украина – НАТО в рамках саммита Альянса в Брюсселе 11-12 июля не состоится из-за блокировки со стороны Венгрии.

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