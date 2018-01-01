"Это ад!". Опубликованы фото ужасного состояния автотрассы на Киевщине

Самые критичные участки дороги Т-1013 находятся от Кожанки до Фастова.

В Киевской области автодорога Т-1013, проходящая по территории нескольких районов, находится в ужасном состоянии.

"Это просто ад! Тут не то что ямочный ремонт не проводится, об этой дороге походу вообще забыли!" — написал фотограф Александр Гусев в Facebook.

Он рассказал, что самые критичные участки дороги находятся от Кожанки до Фастова, где избежать аварийной ситуации достаточно сложно.

По словам Гусева, что трасса проходит по территории Фастовского, Сквирского, Белоцерковского и Володарского районов.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонта всех украинских дорог.

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