"Это ад!". Опубликованы фото ужасного состояния автотрассы на Киевщине

Самые критичные участки дороги Т-1013 находятся от Кожанки до Фастова.
В Киевской области автодорога Т-1013, проходящая по территории нескольких районов, находится в ужасном состоянии.
"Это просто ад! Тут не то что ямочный ремонт не проводится, об этой дороге походу вообще забыли!" — написал фотограф Александр Гусев в Facebook.
Он рассказал, что самые критичные участки дороги находятся от Кожанки до Фастова, где избежать аварийной ситуации достаточно сложно.
По словам Гусева, что трасса проходит по территории Фастовского, Сквирского, Белоцерковского и Володарского районов.
Напомним, ранее в "Укравтодоре" назвали стоимость ремонта всех украинских дорог.
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