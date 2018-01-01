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Химические ожоги. Подробности нападения на главу правления Центра противодействия коррупции

Сегодня, 13:19

Шабунин после инцидента в столице был в больнице.

Шабунин,зеленка
Облитый зеленкой Виталий Шабунин получил химические ожоги глаз УНИАН
Председатель правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин, которого облили зеленкой, получил химические ожоги.

Глава правления был в Александровской больнице, в медицинском заключении говорится, что у пострадавшего химожог обоих глаз, пишет УНИАН со ссылкой на ЦПК.

По данным агентства, в Киеве группа молодых людей в военной форме напала на председателя и залила ему глаза зеленкой.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки Roshen.

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Виталий Шабунин, Киев, облили зеленкой, химические ожоги
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