Химические ожоги. Подробности нападения на главу правления Центра противодействия коррупции

Председатель правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин, которого облили зеленкой, получил химические ожоги.

Глава правления был в Александровской больнице, в медицинском заключении говорится, что у пострадавшего химожог обоих глаз, пишет УНИАН со ссылкой на ЦПК.

По данным агентства, в Киеве группа молодых людей в военной форме напала на председателя и залила ему глаза зеленкой.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Шабунина облили зеленкой и бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки Roshen.