"Коп развернулся и ушел": мать погибшего нардепа Бережной радикалы облили зеленкой. Видео

Утром 1 июня радикалы облили зеленкой мать погибшего нардепа Ирины Бережной и главу организации "Сила Добра" Елену Бережную.

Инцидент произошел в собственной квартире Елены. Причем в это время там присутствовал сотрудник полиции, рассказала сама женщина на камеру NewsOne.

По словам Бережной, рано утром к ней пришла группа неизвестных, назвавшихся "патриотами Украины". Они стали блокировать квартиру.

За это время к месту происшествия несколько раз приезжали полицейские, но ничего не предпринимали. Первый раз они полиция вообще "развернулась и уехала".

"Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", – рассказала Елена.

По ее словам, уже после того как ее облили зеленкой, она еще раз позвонила в полицию и приехали уже патрульные, которые также не реагировали на происходящее.

Она намерена сообщить о случившемся в ООН и ОБСЕ, а также поднять вопрос об увольнении главы МВД Арсена Авакова с занимаемой должности.

Напомним, 9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала Елену Бережную. На ее одежде во время задержания была запрещенная украинским законодательством так называемая "георгиевская" лента.