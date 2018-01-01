Киевский Шулявский мост перекроют на полтора года. Опубликована новая схема проезда

С 1 мая начнут реконструкцию моста, работы займут 17 месяцев.

Стоимость ремонтных работ состоавит 400 млн гривен.

В Киеве закроют на 17 месяцев Шулявский мост из-за ремонтных работ, реконстукция начнется уже 1 мая.

Как сообщает 112, на время ремонта предусмотрены следующие изменения:

- движение по маршруту ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на пр. Победы (на этом участке пр. Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

- ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги): будет сохранен существующий выезд на пр. Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

- односторонними будут ул. Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и от ул. Петра Нестерова в направлении пр. Победы (будет установлен временный светофор);

- на троллейбусном маршруте со стороны Севастопольской площади на ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор. Напомним, в мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке. Стоимость работ составит 400 млн грн.

Временная схема проезда.

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КГГА рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение было отдано тем проектам, которые не требуют полного перекрытия пр. Победы и Шулявского моста. Также при выборе учитывали пропускную способность транспортной модели и стоимость проведения работ.

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