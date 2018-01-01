Смертельное ДТП с "Хаммером" в Киеве: суд арестовал Кирилла Островского

Обвинение настаивало на заключении его под стражей без альтернативы залога.

Кирилл Островский. Фото: "Информатор"

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя "Хаммера" Кирилла Островского , который накануне сбил насмерть ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве, на два месяца - до 21 сентября.

Островскому были объявилены подозрения по двум статьям - ч.2 ст.286 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего") и ч.1 ст.135 ("Заведомое оставление без помощи лица") УК Украины. Обвинение настаивало на заключении его под стражей без альтернативы залога.

Смертельное ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в Киеве во вторник, 24 июля. Водитель внедорожника "Хаммер" Кирилл Островский сбил ребенка на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия.

Представитель стороны обвинения сказал в суде, что Островский пытался сбежать с места - не уйти от ареста помогли другие водители, которые самоотвержено заблокировали машину убийцы, успевшего отъехать на три квартала с места аварии. Прокурор также отметил, что Островский пытался сорвать номера со своей машины.

В свою очередь защита показала суду набор распечаток с камер видеонаблюдения в районе ДТП, которые показываютчто Островский оставался на месте аварии и пытался помочь окружающим. По словам адвоката, Островский является хорошим членом общества, так как в суд его пришли поддержать его друзья и попросил домашний арест, который позволит виновнику зарабатывать деньги для помощи семье погибшей девочки.

Сам Островский заявил, что информация о его попытке скрыться – неправда. Также он отрицал слова прокурора о возможности давления на потерпевшую сторону в случае, если суд не изберет арест в качестве меры пресечения и отметил, что во время столкновения пытался давить на педаль тормоза, но остановить машину уже было невозможно.

"Я сразу же нажал педаль тормоза, но остановить это уже было невозможно. Это был короткий промежуток времени. Я делал все возможное для торможения. По ощущениям, ехал на умеренной скорости. Почему машина не остановилась? Я не понимаю. По-видимому, либо тормозные колодки, либо что-то оказалось в неисправности в этот момент", – сказал Островский.

Девочка скончалась в машине скорой. 23-летнего водителя задержали около бизнес-центра "Парус".

25 июля прокуратура города Киева сообщила Кириллу Островскому о подозрении по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Алкотестер показал, что Островский был трезв, однако были проведены не все необходимые экспертизы. Островсикй отказался сдать свои биологические образцы, поэтому прокуратура города Киева через суд потребует отобрать их у него принудительно.

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