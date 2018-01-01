"Ми близько". В центре Севастополя упал загадочный беспилотник: фото

В связи с инцидентом центр Севастополя был оцеплен.

В пятницу вечером, 13 апреля, в центре Севастополя рядом с остановкой "Площадь Нахимова" был обнаружен беспилотник-самолет, по всей длине которого повторяется надпись на украинском языке: "Ми близько".

В связи с инцидентом центр Севастополя был оцеплен, пишет iskra-sev.ru.

Обеспокоенных прохожих убедительно просили не приближаться к объекту интереса полиции.

С загадочным "НЛО" работали пиротехники, проверяя его на взрывоопасность, после чего самолет увезли и сняли оцепление.

Официальные органы пока инцидент не комментируют.

Напомним, ранее в МВД заявили о создании спецподразделения полиции по Крыму и Севастополю.