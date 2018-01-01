Минздрав начал преследовать врачей "за измену" - Богомолец

Родителям больных детей приходится платить за лекарства, гарантированные государством, отметила нардеп.

Министерство здравоохранения отомстило врачам за "корпоративную измену". Об этом в социальной сети Facebook написала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Минздрав начал преследовать врачей "за измену". После публикации в сети трагического видео, в котором родители онкобольных детей, которые лечатся в "Охматдете", обвиняют министерство в отсутствии лекарств, а сотрудники отделения фактически подтверждают отсутствие поставки медикаментов, руководство Минздрава отреагировало своеобразно", - написала народный депутат.

По ее словам, министерство начало преследования врачей отделений: изъяло истории болезни пациентов, приняло решение о проверке с целью разоблачить "нарушения" и уволить с работы тех, "кто позволил себе сказать людям правду".

"Таким образом чиновники Минздрава решили отомстить персоналу за "корпоративную измену", так как по их "понятиям", врачи должны проявлять солидарность исключительно с руководством министерства и прикрывать любые его злоупотребления и махинации", - отметила Ольга Богомолец.

Политик отметила, что суть проблемы в том, что из-за срыва государственных закупок медикаментов в "Охматдете", как и в других больницах, отсутствуют жизненно необходимые лекарства.

"Миллиарды гривен, выделенные из бюджета на закупки, выведены за границу, медикаменты, которые государство уже оплатило для людей, отсутствуют, а больные вынуждены покупать уже оплачены государством лекарства за собственные средства, иначе их дети погибнут. На сегодня в "Охматдете" отсутствуют 24 наименования жизненно важных препаратов, и еще 4 препарата - в очень ограниченном количестве, поэтому их хватит совсем ненадолго", - предупредила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Как результат, отметила она, если все предыдущие годы родители вынуждены были покупать за собственные средства только лекарства, которые не входят в номенклатуру государственных закупок, то сегодня им приходится платить и за лекарства, гарантированные государством.

"Поэтому родители детей, которые лечатся в национальной клинике "Охматдет", в отчаянии записали видео с требованием к властям объяснить, почему в больнице нет лекарств, деньги за которые давно перечислены МОЗ международной организации "ПРООН". Срыв государственных закупок лекарств - это прямая ответственность команды "реформаторов" из Минздрава, ведь именно они позволили отсрочить поставки медикаментов в 1,5 года с момента оплаты. А когда лекарства поступают, наконец, в Украину, во многих из них срок годности не отвечает потребностям пациентов", - резюмировала Богомолец.

Нардеп выразила надежду, что "как только в стране сменится власть, эти чиновники будут привлечены к ответственности".

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