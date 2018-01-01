"Накопились дела". Захар Прилепин рассказал, почему бросает службу в группировке "ДНР"

О своих планах одиозный писатель поведал миру через контролируемые боевиками интернет-порталы.

Захар Прилепин kp.ru

Одиозный российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил о том, что покидает "пост заместителя командира батальона армии "ДНР"".

Информацию о своем решении он озвучил представителям интернет-ресурсов, контролируемых боевиками.

"Этим летом наш батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", − сказал Прилепин.

Одиозный писатель объяснил свой поступок якобы накопившимися в РФ с 2016-го делами. "В России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и нерешенных дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", — сказал он.

Кроме того, Прилепин высказал мнение, что война на Донбассе постепенно пришла в пассивную фазу. "Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Прилепин обвенчался с женой в оккупированном Донецке.

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