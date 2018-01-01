Охранник пансионата под Донецком подорвал отдыхающих самодельной гранатой

В эпицентре взрыва оказались шесть человек.

В поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату.

В результате взрыва двое человек получили ранения, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - сообщили в полиции.

В эпицентре взрыва оказались шесть человек, но большинство из них не пострадали – ранения получили мужчина и женщина, которая на сегодняшний день находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Охранник задержан. В ходе обысков у него изъяты аналогичные взрывные предметы и запалы. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" (ч.2 ст.115 УК Украины). Факт изъятия квалифицирован по ст.263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами") УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел взрыв баллонов с водородом.

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