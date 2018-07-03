Украинский военный вертолет пролетел над пляжем с туристами возле Мариуполя: видео

В районе поселка Рыбацкое, что под Мариуполем (Донецкая область) боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел просто над пляжем и десятками отдыхающимию

Инцидент отсняли на камеру смартфона очевидцы, а полученную запись опубликовали на портале YouTube.

В ролике четко видно, как вертолет, шумя винтами, медленно летит над пляжем, причем практически над головами отдыхающих.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевой самолет ВСУ пролетел над пляжем в поселке Кирилловка.