"Отношение как к живому товару". Чиновник Одессы заявил, что украинки особо будут рады видеть военных США

Анатолий Урбанский выступил на открытии открытии украино-американских учений "Си Бриз-2018".

Анатолий Урбанский после своей речи подмигнул присутствующим Кадр: youtube.com/Избирком Одесса

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский вызвал волну возмущения в соцсети своим заявлением во время открытия совместных украинско-американских учений Sea Breeze-2018

Урбанский отметил, что украинки особо рады видеть американских военных, улыбнулся и ехидно подмигнул присутствующим.

"И особенно, я думаю, очень счастливы проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области", – заявил Урбанский.

Такое заявление главы Одесского областного совета активисты и пользователи Сети приняли за оскорбление. Потребовали публичных извинений от Урбанского местные феминистки из движения Evalution. В противном случае они обещают массовые протесты под стенами Одесского облсовета.

"Как к нам могут относиться во всем мире, если наше собственное государство оценивает одесситок, как живой товар?!", - отметили активистки.

Напомним, 8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke. Porter также прибыл для участия в Sea Breeze-2018.

Ранее в Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney .

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