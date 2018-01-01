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"Отношение как к живому товару". Чиновник Одессы заявил, что украинки особо будут рады видеть военных США

Сегодня, 12:42

Анатолий Урбанский выступил на открытии открытии украино-американских учений "Си Бриз-2018".

Анатолий Урбанский
Анатолий Урбанский после своей речи подмигнул присутствующим Кадр: youtube.com/Избирком Одесса
Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский вызвал волну возмущения в соцсети своим заявлением во время открытия совместных украинско-американских учений Sea Breeze-2018.

Урбанский отметил, что украинки особо рады видеть американских военных, улыбнулся и ехидно подмигнул присутствующим.

"И особенно, я думаю, очень счастливы проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области", – заявил Урбанский.

Такое заявление главы Одесского областного совета активисты и пользователи Сети приняли за оскорбление. Потребовали публичных извинений от Урбанского местные феминистки из движения Evalution. В противном случае они обещают массовые протесты под  стенами Одесского облсовета.

"Как к нам могут относиться во всем мире, если наше собственное государство оценивает одесситок, как живой товар?!", - отметили активистки.

Напомним, 8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke. Porter также прибыл для участия в Sea Breeze-2018.

Ранее в Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney .

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Теги:  
Украина, США, Одесса, Sea Breeze-2018, учения, Анатолий Урбанский, оскорбление
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