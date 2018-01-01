"Отношение как к живому товару". Чиновник Одессы заявил, что украинки особо будут рады видеть военных США

Анатолий Урбанский выступил на открытии открытии украино-американских учений "Си Бриз-2018".
Урбанский отметил, что украинки особо рады видеть американских военных, улыбнулся и ехидно подмигнул присутствующим.
"И особенно, я думаю, очень счастливы проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области", – заявил Урбанский.
Такое заявление главы Одесского областного совета активисты и пользователи Сети приняли за оскорбление. Потребовали публичных извинений от Урбанского местные феминистки из движения Evalution. В противном случае они обещают массовые протесты под стенами Одесского облсовета.
"Как к нам могут относиться во всем мире, если наше собственное государство оценивает одесситок, как живой товар?!", - отметили активистки.
Напомним, 8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke. Porter также прибыл для участия в Sea Breeze-2018.
Ранее в Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney .
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