"Отношение как к живому товару". Чиновник Одессы заявил, что украинки особо будут рады видеть военных США

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский вызвал волну возмущения в соцсети своим заявлением во время открытия совместных украинско-американских учений Sea Breeze-2018.

Урбанский отметил, что украинки особо рады видеть американских военных, улыбнулся и ехидно подмигнул присутствующим.

"И особенно, я думаю, очень счастливы проведению этих ежегодных учений женская половина Одессы и Одесской области", – заявил Урбанский.

Такое заявление главы Одесского областного совета активисты и пользователи Сети приняли за оскорбление. Потребовали публичных извинений от Урбанского местные феминистки из движения Evalution. В противном случае они обещают массовые протесты под стенами Одесского облсовета.

"Как к нам могут относиться во всем мире, если наше собственное государство оценивает одесситок, как живой товар?! Какими глазами после этого будут смотреть на одесситок американские военные, когда выйдут прогуляться по улицам города? Насколько надо не уважать наших женщин, чтобы так презентовать их гостям? Мы возмущены откровенным сексизмом! Требуем от Анатолия Урбанского так же публично принести одесситкам свои извинения. В противном случае, придем протестовать под здание областного совета. Если нашу репутацию не может защитить государство, нам остается защищать ее самим!", - отметили активистки.

Напомним, 8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke. Porter также прибыл для участия в Sea Breeze-2018.

Ранее в Черное море вошел штабной корабль ВМФ США Mount Whitney .