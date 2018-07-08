В Одессу прибыл американский ракетный эсминец (фото)

8 июля в Одессе к причалу в порту стал прибывший с визитом эскадренный миноносец УРО (управляемой ракетной обороны) из состава 7-го флота США - DDG-78 Porter класса Arleigh Burke.

Об этом сообщает "BSNews".

Ракетный эсминец USS Porter прибыл в Одессу для участия в международных военно-морских учениях "Sea Breeze-2018".

Водоизмещение эсминца составляет 6783 длинных тонны, длина – 153,92 метров. Экипаж – 337 человек (в том числе 23 офицера). Эсминец способен нести ракеты Tomahawk, кроме этого, он имеет ракетное, артиллерийское и минно-торпедное вооружение.

Читайте также Американский большой десантный корабль вошел в Черное море

Это уже не первый эсминец США в порту Одессы. Так, 8 января, в порт Одессы зашел американский эсминец DDG-64 Carney и пришвартовался у причала нового контейнерного терминала.