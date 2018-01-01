"Отстаиваете свои права, не наши". В Одессе кассир швырнула в лицо АТОшнику удостоверение УБД

Инцидент произошел на автовокзале Южной Пальмиры.

В Одессе на автовокзале кассир отказалась обслуживать ветерана АТО, который предоставил ей удостоверение участника боевых действий.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице группы "Автомайдан Одесса" в соцсети Facebook.

"Вот эта сотрудница автовокзала "Привоз", кинула воину АТО удостоверение УБД в лицо со словами: "Вы отстаиваете свои права, не наши". Эта мр*зь сидит в тепле, получает зарплату благодаря нашим воинам, которые защищают ее ж*пу на Востоке. Эмоции зашкаливают. Пока не уволят – не успокоимся!" - сказано в сообщении.

Позднее, в комментариях под постом уточнилось, что директор автовокзала принес извинения за инцидент и пообещал, что подобного не повториться, а кассир будет наказана.

Напомним, в Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал за отказ в продаже льготного билета.