В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал за отказ в продаже льготного билета

За отказ продать льготный билет своему побратиму группа ветеранов АТО заблокировала выезд с автовокзала города Днепр.

Такое сообщение в четверг, 28 декабря, опубликовал портал "Наш город".

Согласно обнародованным данным, в кассе автовокзала Днепра ветерану АТО отказали в продаже льготного билета, мотивиру это тем, что программа льгот работает некорректно и отсутвует возможность распечатать льготный билет.

В связи со сложившейся ситуацией мужчина вызвал полицейский патруль. Сотрудники автовокзала отказались комментировать ситуацию правоохранителям.

Именно поэтому, по словам группы ветеранов АТО, они 28 декабря заблокировали шлагбаум на въезде к автовокзалу и потребовали объяснения вчерашней ситуации. Сразу после появления директора автовокзала и представителей "Укртрансбезпеки" вокзал был разблокирован.

К слову, согласно украинскому законодательству, ветеран АТО с удостоверением участника боевых действий не только имеет право на бесплатный проезд, но и право на покупку билетов вне очереди.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье АТОшники отомстили водителю-хапуге за погибшего побратима.