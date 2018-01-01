Под Горловкой на стороне Украины воюет экс-охранник "Моторолы", фото

Бывший пособник противника уже несколько лет защищает нашу страну, отметил журналист.
Бывший пособник противника уже два года защищает Украину, написал военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.
"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, сбежал из "ДНР", получил амнистию…", — отметил автор.
Напомним, Арсен Павлов был уничтожен в подконтрольном боевикам Донецке 16 октября 2016 года, возможно, в результате взрыва, прогремевшего в подъезде жилого дома. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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