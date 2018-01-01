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Под Горловкой на стороне Украины воюет экс-охранник "Моторолы", фото

Сегодня, 10:15

Бывший пособник противника уже несколько лет защищает нашу страну, отметил журналист.

Моторола
На Донбассе Украину защищает экс-охранник "Моторолы" Евгений Листопад фото: vk.com/uptowndog
Под захваченной Горловкой Донецкой области в рядах украинских бойцов воюет бывший личный охранник убитого командира банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова (прозвище "Моторола") Евгений Листопад.

Бывший пособник противника уже два года защищает Украину, написал военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, сбежал из "ДНР", получил амнистию…", — отметил автор.

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На Донбассе Украину защищает экс-охранник "Моторолы" Евгений Листопад Скриншот с facebook.com/andriy.tsaplienko

Напомним, Арсен Павлов был уничтожен в подконтрольном боевикам Донецке 16 октября 2016 года, возможно, в результате взрыва, прогремевшего в подъезде жилого дома. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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Теги:  
Горловка, Спарта, бывший охранник, ДНР, Арсен Павлов, Моторола, Евгений Листопад, Андрей Цаплиенко
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