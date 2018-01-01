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Под Николаевом перегруженные фуры затопили мост через Ингул: фото

Сегодня, 21:26

Областные службы экстренно включились в разрешение ситуации, спровоцированной происшествием.

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Еще недавно мост через Ингул выглядел вполне пригодным для курсирования транспорта Фото: Facebook/Андрей Сенченко
В Витовском районе Николаевской области перегруженные многотонные фуры, объезжая проселочными дорогами весовой контроль, затопили Пересадовский мост через реку Ингул.

"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузкой, начали объезжать пункты контроля окольными путями и "утопили" многострадальный Пересадовский мост", - сообщил в Facebook советник главы Николаевской облгосадминистрации Андрей Сенченко.

По словам чиновника, службы включились в разрешение форс-мажорных обстоятельств. В частности, военные уже развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС занялись откачиванием воды.

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Фото: Facebook/Андрей Сенченко

Напомним, на весо-контрольных пунктах Украины сотрудники Укратрансбезопасности выявляют вопиющие случаи перегруза фур. Один из последних инцидентов шокировал видавших виды экспертов: при норме 40 тонн полная масса грузовика составляла 202 тонны.

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Теги:  
Грузовики, фуры, перегруз, Николаевская область, мост, разрушение
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