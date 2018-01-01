Подозреваемого в предательстве полковника ВСУ суд оставил под стражей

Иван Безъязыков следующие два месяца проведет за решеткой.

Ивана Безъязыкова суд оставил под стражей Главред

Полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову продлили содержание под стражей. Такое решение принял Шевченковской райсуд Киева.

Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене, следующие два месяца он проведет за решеткой, сообщает "5 канал".

Адвокат подсудимого Олег Веремеенко на заседании просил назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор заявил, что обвиняемый может сбежать или давить на свидетелей.

"Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в его подчинении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, он может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в его интересах, свидетельств", — подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинное содержания под стражей", — подчеркнул адвокат Олег Веремеенко.

Больше о деле читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Иван Безъязыков: "Хмурый" хотел провести меня по всем кругам ада и заинтересовать "Новороссией".