Подозреваемого в предательстве полковника ВСУ суд оставил под стражей

Полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову продлили содержание под стражей. Такое решение принял Шевченковской райсуд Киева.

Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене, следующие два месяца он проведет за решеткой, сообщает "5 канал".

Адвокат подсудимого Олег Веремеенко на заседании просил назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор заявил, что обвиняемый может сбежать или давить на свидетелей.

"Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в его подчинении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, он может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в его интересах, свидетельств", — подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинное содержания под стражей", — подчеркнул адвокат Олег Веремеенко.

Больше о деле читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Иван Безъязыков: "Хмурый" хотел провести меня по всем кругам ада и заинтересовать "Новороссией".