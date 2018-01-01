"Получите по морде прямо здесь". В Раде поскандалили нардепы Вилкул и Береза: видео

В украинском парламенте в который уже раз атмосфера оказалась накаленной до предела.

Юрий Береза и Александр Вилкул 112.ua

В сессионном зале украинского парламента между нардепами из фракций партии "Народный фронт" Юрием Березой и партии "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом произошла ссора.

Выступая на трибуне парламента, "оппоблоковец" заявил о том, что "Народный фронт", который "поддерживает небольшая прослойка радикально настроенных граждан" настаивает на принятии языкового закона, предусматривающий "тотальную украинизацию" и "языковую инспекцию".

"Привожу пример. Если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке - русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать и она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до посадки в тюрьму [...] Построение националистического государства образца первой половины ХХ века - это не Европа", - сказал Вилкул.

После него к трибуне подошел Юрий Береза. Нардеп заявил о том, что только что в Раде прослушали выступление представителя "пятой колонны, который работает за деньги Кремля" и если бы не было добровольцев, то был бы "губернатором от Путина, малороссии или недососии".

"Я знаю точно, что ваше время истекло. Как бы вы не лаяли на украинское государство, как бы вы не пищали и не злословили, украинское государство проживет без вас. Вы - вырезка России. Вы на Россию работаете [...] Господин Вилкул, к вам лично обращаюсь. Не рискуйте, потому что доведете до греха. Несмотря на то, что мы здесь дипломаты, но по морде вы скоро получите прямо в этом зале ", - жестко резюмировал Береза.

Напомним, ранее нардеп покинул студию телеканала после передачи с соратником Януковича.