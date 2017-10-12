В Днепре на футбольном матче ультрас избили нардепа, опубликованы фото и видео

В Днепре во время футбольного матча второй лиги ультрас "ФК Днепр" напали на народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березу, который является также президентом СК "Днепр-1", и разбили ему лицо. Судя по фотографиям, он получил серьезное рассечение.

После инцидента Береза заявил, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов, сообщается в Facebook спортклуба "Днепр-1".

"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги... А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", — сказал нардеп.

Он пообещал законодательно сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".

"Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, — им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг", — заявил Береза.

Он также прокомментировал инцидент во время матча.

"На самом деле я не обижаюсь на больных людей. У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год — и как он задорно хлопал в ладоши, поддерживая команду", — сказал он.

Напомним, ранее Береза до полусмерти избил мужчину, который пытался поджечь его дом

Фото: dp.informator.ua; видео: tsn.ua