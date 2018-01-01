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Роналду оценил верность "Реалу" в кругленькую сумму

Вчера, 23:02

Футболист намерен разорвать текущий контракт.

Роналду
Роналду хочет получать 80 миллионов евро в год Фото: Reuters
Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил о своих "аппетитах" на гонорар за игру в составе команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, Роналду хочет получать в год 80 миллионов евро.

По информации издания, 33-летний португалец требует руководство "Реала" пересмотреть текущее соглашение, которое было подписано до 2021 года. Согласно контракту, гонорар Роналду за год составлял 21 миллион евро. Сообщается, что через своего агента Жорже Мендеша, Роналду затребовал у президента "Реала" Флорентино Переса повышение зарплаты до 80 миллионов евро в год.

Известно, что что французский клуб "Пари Сен-Жермен" предложил Роналду контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро, и он заявил еще до Лиги чемпионов в Киеве, что готов покинуть "Реал".

Как ранее сообщалось, Роналду грозят восемь лет тюрьмы из-за неуплаты налогов.

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