Саакашвили запретили въезд в Украину. Назван срок

Информацию подтвердил адвокат опального экс-политика.

Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину сроком на три года Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили запрещен въезд на территорию Украины на протяжении трех лет.

Бывший президент Грузии сможет приехать на украинскую территорию не раньше 13 февраля 2021 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Решение о запрете на въезд Саакашвили принял начальник Мостиского пограничного отряда.

Адвокат Саакашвили факт трехлетнего запрета на пересечение границы подтвердил, однако заявил о скором обжаловании решения пограничников.

"По нашему мнению, данное решение незаконно, поскольку в нем опять же дублируют решение ДМС и власти, на основе которых незаконным образом был задержан и вывезен Михеил Саакашвили. Поэтому мы это будем обжаловать в административном суде", - сообщил он.

Напомним, ранее украинские сторонники экс-президента Грузии на митинге в Киеве потребовали отставки действующего главы государства и заявили о создании комитетов гражданского сопротивления.