Саакашвили запретили въезд в Украину. Назван срок

Информацию подтвердил адвокат опального экс-политика.
Бывший президент Грузии сможет приехать на украинскую территорию не раньше 13 февраля 2021 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.
Решение о запрете на въезд Саакашвили принял начальник Мостиского пограничного отряда.
Адвокат Саакашвили факт трехлетнего запрета на пересечение границы подтвердил, однако заявил о скором обжаловании решения пограничников.
"По нашему мнению, данное решение незаконно, поскольку в нем опять же дублируют решение ДМС и власти, на основе которых незаконным образом был задержан и вывезен Михеил Саакашвили. Поэтому мы это будем обжаловать в административном суде", - сообщил он.
Напомним, ранее украинские сторонники экс-президента Грузии на митинге в Киеве потребовали отставки действующего главы государства и заявили о создании комитетов гражданского сопротивления.