"Смерть России". В Киеве активисты повесили цепь и закрыли на замок офис Россотрудничества

На Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку.

Активисты повесили цепь на офис Россотрудничества Скриншот

В Киеве активисты гражданской инициативы "Черный комитет" закрыли на замок Российский центр науки и культуры (Россотрудничество) в Киеве.

Ворота учреждения были обмотаны цепью и закрыты замком. Также на Российский центр науки и культуры активисты наклеили листовку с лозунгом "Смерть России!", сообщается на странице "Черного комитета" в Facebook.

"Российский центр науки и культуры — это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организовывает поездки украинских детей на территорию государства-агрессора. Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году в Киеве пытались поджечь офис Россотрудничества.