Стало известно, сколько российских военных содержатся в украинских тюрьмах

Информацию обнародовала уполномоченный (омбудсмен) Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская

Тюремный коридор Корреспондент.net

В украинских исправительно-трудовых учреждениях отбывают наказание около 320 граждан Российской Федерации - в том числе и кадровые военные, сражавшиеся против бойцов ВСУ на Донбассе.

Такую информацию обнародовала уполномоченный (омбудсмен) Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала NewsOne.

Однако, по ее словам, приговоры, вынесенные большинству россиян, не имеют отношения к военной агрессии РФ против Украины.

"Около 20 человек — это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, либо же с событиями в Крыму. Остальные — это люди, совершившие уголовные уголовные преступления в пределах Украины", - отметила омбудсмен.

Кроме того, в украинских тюрьмах находятся более десятка кадровых военнослужащих российской армии.

"Я приблизительно помню 11–12 фамилий. Где-то так, в среднем", - сказал Лутковская, добавив при этом, что неоднократно предлагала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой приехать в Украину и лично оценить условия содержания граждан РФ в местах лишения свободы.

Напомним, ранее Порошенко объяснил, почему при обмене пленными на Донбассе не было россиян.



