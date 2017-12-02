Омбудсмен Рады назвала количество сидящих в российских тюрьмах украинцев

По состоянию на начало декабря нынешнего года на территории России отбывают наказание более 2 тыс. 200 граждан Украины, имеющих различный процессуальный статус.

Такую статистику обнародовала уполномоченный украинского парламента по правам человека Валерия Лутковская, сообщает "Радио Свобода".

"Это разные граждане - и те, которые осуждены или преследуются в связи с совершением просто уголовного преступления, и те, которые стали жертвами торговли людьми, но были осуждены, как те, что поступили уголовное преступление, и те, которые осуждены за уголовное преступление, но мы их рассматриваем как политических", - отметила она.

По словам Лутковской, она продолжает переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о варианте проведения взаимных посещений - удерживаемых в России украинских заключенных, и посещения российских в пределах Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины озвучил количество украинских политзаключенных в тюрьмах России и число заложников в "ЛНР" и "ДНР".